Weihrauchverkauf am St. Valentiner Christkindlmarkt

Das Kath. Bildungswerk St. Valentin heißt Sie herzlich Willkommen beim Christkindlmarkt am Hauptplatz in St. Valentin.Auch heuer werden wieder Spezialweihrauchsorten am St. Valentiner Christkindlmarkt angeboten (solange der Vorrat reicht).Weihrauch aus Jemen - schafft eine Atmosphäre von Klarheit, Reinheit und RuheRosen Weihrauch vom Berg Athos - edel / erfischend / gegen Stress / für Ausgeglichenheit und ZufriedenheitWeihrauch Erzengel Michael vom hl. Berg Athos - beschützend / für Mut und KraftWeihrauch Erzengel Gabriel vom hl. Berg Athos - inspirierend / erfrischend / klärend / reinigendWeihrauch Angelus - beflügelnd / erfrischend / für mehr Lebensfreude und ZufriedenheitWeihrauch Lourdes Gold - unbeschwert / entspannend / hilfreich bei Schlafstörungen / gegen StressWeihrauch David - lebenslustig / klärend / reinigend / erfrischend

Was ist eigentlich Weihrauch?Weihrauch ist das trockene Harz eines Baumes (Boswellia).Woher kommt dieses Harz?Der „Weihrauchbaum" wächst vor allem in Afrika (Somalia, Äthiopien, Jemen, Oman).Traditionelle AnwendungWeihrauch wird bereits 2250 v. Chr. in Babylon erwähnt. Genießen Sie zu Hause das angenehme Gefühl vom weihnachtlichen Duft des Weihrauchs. Aufgrund seiner nachgewiesenen starken entzündungshemmenden Wirkung wird Weihrauch auch als Arzneimittel eingesetzt. In verschiedenen Kulturen dient er der Gottesverehrung.Gebrauch in der christlichen LiturgieIm Altertum wurden hohe Beamte und römische Kaiser mit Weihrauch geehrt. Seit dem Mittelalter wird auch von den Christen Weihrauch zur Verehrung Gottes angewandt. Der Weihrauch wird in feierlichen Gottesdiensten, u.a. in eucharistischen Andachten, bei der Altarweihe, bei der Vesper und bei Segnungen verwendet. Auch in Osterkerzen werden 5 Weihrauchkörner als Zeichen der Wundmale Jesu eingefügt.