Westwinkelgutscheine in St. Valentin gestohlen

05.12.2016, 09:59 Uhr

Die Gutscheine sollen am 2. Dezember gegen 14.35 Uhr in einer Firma in St. Valentin gestohlen worden sein. Die Wirtschaftsinitiave Valentin WIV warnt die Gewerbetreibenden der Region auf die Seriennummern bei 50- und 5-Euro-Gutscheinen zu achten. Die Polizei bittet, bei verdächtigen Gutscheinen die Polizeiinspektion St. Valentin zu kontaktieren.