Fahr mit'm Radl - Fahrradabenteuer von den höchsten Alpenpässen bis zum tropischen Regenwald

Mit 16 Jahren unternahm Wolfgang Simlinger seine erste Radtour durch das Salzkammergut - und er hatte Blut geleckt. Es folgten weitere Radtouren bis an die Cote d’ Azur, durch Island, Kreta, Trinidad und Tobago. Am 03.März 2017 können sie sich gemeinsam mit Wolfgang Simlinger in die 80er Jahre zurückversetzen: bei einer Diashow wird Simlinger von seinen Fahrradabenteuern erzählen.

Wo: Stadthalle Enns

Wann 03.03.2017, 20.00 Uhr

Eintritt: freiwillige Spende