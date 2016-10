ATSV/VCV St. Valentin holt im ersten Spiel den ersten Bundesligapunkt gegen Union Langenlebarn

03.10.2016, 19:33 Uhr

Mitte des 3. Satzes ging ein Ruck durch die VCVler und so konnte man den ersten Satzgewinn holen. Auch Satz 4 ging nach hartem Kampf an die Hausherren.Im alles entscheidenden 5. Satz setzten sich die bestens zusammengespielten Cracks aus Langenlebarn sicher durch und holten sich somit 2 Punkte.Das nächste Heimspiel des ATSV/VCV St. Valentin findet bereits am Samstag den 08.10.16 um 18 Uhr in der Sporthalle Langenhart statt.

Satzballvideo VCV unter:Noch ein spannender Ballwechsel: