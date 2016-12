ATSV/VCV Volleyballdamen starten mit Doppelrunde am 10.12.16

Am 10. Dezember ist es wieder so weit und die ATSV VCV-Ladies starten topmotiviert in die nächste Runde und spielen zu Hause um wichtige Punkte in der Tabelle.

Gespielt wird gegen die Damen des 1. LVV und jene aus Freistadt, welche beide Auswärts besiegt werden konnten - somit sind spannende Spiele vorprogrammiert.



Selbstverständlich gibt es auch eine Stärkungen für den Hunger zwischendurch!



Zum Abschluss dieses Volleyballnachmittags spielen die VCV Herren um 20:00 Uhr in der 2. Bundesliga gegen den aktuell 2.-Platzierten Tirolern.