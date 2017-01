ATSV/VCV Volleyballdamen starten mit Doppelrunde am 15.01.17

Schulstraße 2 , 4300 Sankt Valentin AT

Sporthalle Langenhart , Schulstraße 2 , 4300 Sankt Valentin AT

Am 15.01. bestreitet die Damenmannschaft des VCVs die erste Heimrunde 2017 in der 1. Landesliga. Um 12:00 Uhr geht es los in der IMS Langenhart mit den spannenden Spielen gegen die Mädels des ATSV Braunau und gegen die Prinz Brunnenbau Volleys ASKÖ Ried/Riedmark.

Die VCV-Mädels würden sich sehr über zahlreiches Publikum freuen, das sie mit hervorragender Stimmung anfeuert.



Eintritt frei!