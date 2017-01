ATSV/VCV Volleyballer starten am 7.1. wieder in die Bundesliga

02.01.2017, 20:08 Uhr

Am Programm steht ein schwieriges Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus St. Pölten, der heuer deutlich unter Wert abgeschlagen am vorletzten Tabellenplatz liegt, was aber seine Leistungsfähigkeit nicht richtig widerspiegelt - haben die Valentiner doch auch das Auswärtsspiel knapp mit 2:3 (was sonst??) verloren.Trainer Roland Schuh erwartet sich eine klare Steigerung nach der deutlichen Cup-Niederlage gegen Steyr knapp vor Weihnachten: "Wir können nur als Team gewinnen. Wenn das in allen Köpfen gut verankert ist, haben wir eine Chance auf weitere 3 Punkte. Daran werden wir in den nächsten Tagen auch arbeiten. Denn diese 3 Punkte sind auch klar das Ziel für dieses Spiel!"Am 3.1. bestreitet das Team im Zuge des Treinigsbeginn ein Vorbereitungsspiel gegen die AtterseeVolleys.Beginn um 18.00 Uhr in der Sporthalle Langenhart -