ATSV/VCV Volleyballer starten am 7.1. wieder in die Bundesliga

Nach der verdienten aber sehr kurzen Weihnachtspause geht es für die VCV-Cracks bereits am ersten Samstag im neuen Jahr mit der Meisterschaft weiter.

Am Programm steht ein schwieriges Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus St. Pölten, der heuer deutlich unter Wert abgeschlagen am vorletzten Tabellenplatz liegt, was aber seine Leistungsfähigkeit nicht richtig widerspiegelt - haben die Valentiner doch auch das Auswärtsspiel knapp mit 2:3 (was sonst??) verloren.

Trainer Roland Schuh erwartet sich eine klare Steigerung nach der deutlichen Cup-Niederlage gegen Steyr knapp vor Weihnachten: "Wir können nur als Team gewinnen. Wenn das in allen Köpfen gut verankert ist, haben wir eine Chance auf weitere 3 Punkte. Daran werden wir in den nächsten Tagen auch arbeiten. Denn diese 3 Punkte sind auch klar das Ziel für dieses Spiel!"

Am 3.1. bestreitet das Team im Zuge des Treinigsbeginn ein Vorbereitungsspiel gegen die AtterseeVolleys.



Beginn um 18.00 Uhr in der Sporthalle Langenhart - Eintritt frei