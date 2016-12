Austria Wien besiegt SK Vorwärts Steyr beim MMGT

27.12.2016, 15:43 Uhr

Austria Wien gelingt Revanche gegen SK Vorwärts Steyr

Austria Legenden in St. Valentin

Endergebnis 29. Muhr Michael Gedenkturnier 2016:

Bereits zum 29. Mal wurde dasin der Sporthalle Langenhart ausgetragen. Traditionellerweise fand das Fußballhallenturnier am Stefanietag statt. Beginn war wie immer um 14.00h und gespielt wurde in der Vorrunde in zwei Vierergruppen.Überragende Mannschaft des Turniers war die U19 Mannschaft von, die sich zum 9. Mal in St. Valentin durchsetzen konnte. In einem packenden Finale konnten sich die Violetten im Sieben Meter Schießen gegendurchsetzen. „Wir haben nach einem Rückstand im Finale noch einmal zurück in die Party gefunden, waren dann aber im Sieben Meter Schießen nicht clever genug, um unseren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Ich bin aber trotzdem mit dem Abschneiden meiner Mannschaft sehr zufrieden und gratuliere der Austria zum Turniersieg“, sagte der Coach vonnach dem Spiel.„Zum nächstjährigen 30. Jubiläumsturnier werden wir vielleicht wieder mit einem Allstar Team nach St. Valentin kommen.oderkommen immer wieder gerne nach St. Valentin und hatten immer großen Spaß daran“, verrätNachwuchsleiter, nach der Siegerehrung im Gasthaus Wallner, wo man nach dem Turnier noch gemütlich zusammensaß.