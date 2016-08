DANKE der BezirksRundschau Enns - ATSV Kangoo Jumps startet am 13. September

01.09.2016, 12:21 Uhr

Kurses wurde bereits fixiert und startet am Dienstag 13. September um 17.45 Uhr in der Turnhalle der VS Langenhart.10 Abende á 60 minKursgebühr: ATSV-Mitglieder € 50,-- Nicht-Mitglieder € 80,-- / Leihgebühr Schuhe € 10,00.Anmeldungen sind bereits untermöglich!bitte Schuhgröße bekannt geben!

Kurze Info zu Kangoo Jumps:Kangoo Jumps sind spezielle Sportschuhe mit einer besonderen Federung, welche die Aufprallkräfte bis zu 80% reduzieren. Daher bieten sie den beste Schutz für deine Fußgelenke, Knie, Hüfte, unteren Rücken und Wirbelsäule.Kangoo Jumps ist geeignet für jede Altersgruppe.Sie machen so viel Spaß, dass du komplett vergisst das du trainierst sowie auch noch fleißig Kalorien verbrennst und nebenbei sogar noch gesundheitliche Vorteile genießt.Noch nie war ein Sport so angenehm, sicher und leicht zu erlernen.Besonderer Schutz für die Gelenke. Sicher, stabil und sehr einfach zu benutzen.Kangoo Jumps die Sportschuhe mit der geringsten Gelenkbelastung überhaupt - und das weltweit!Das Jahresprogramm 2016/17 des ATSV St. Valentin gibt es in Kürze unter:Anmeldung auch unter: