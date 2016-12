Diese Sporttalente tummeln sich in der Region

13.12.2016, 20:00 Uhr

Leon Okafor

Lea Siegl

David Bodingbauer

Gustav Gürtler

Xaver Schlager

Wie ein Komet ist heuer Leon Okafor aus Asten in der Leichtathletik aufgestiegen. Bei seinem erst zweiten Zehnkampf holte er Bronze bei der U18-Europameisterschaft. Sein Trainer bei der TGW Zehnkampf Union ist Georg Werthner, Vierter der Olympischen Spiele 1980. „Mein Ziel ist Olympia“, sagt denn auch Okafor.Von Olympia träumt auch Lea Siegl. Die Hargelsberger Vielseitigkeitsreiterin hat dazu in der Familie das größte Vorbild: Papa Harald nahm an den Spielen 2004 teil. Er trainiert sie im familieneigenen Reitstall URC Siegl. Mit einem Jahr saß sie das erste Mal mit am Pferd, mit drei alleine auf einem Mini-Pony. Mit fünf nahm die heute 18-jährige Gymnasiastin bereits an Turnieren teil.David Bodingbauer ist erst 15 und schon elf Mal österreichischer Meister. Der 15-jährige Wasserskifahrer fährt für WWSC Asten Ausee. Jener Verein, bei dem auch die international erfolgreichen Schall-Sisters sind, der heuer der erfolgreichste Cable-Wasserskiverein Österreichs gewesen ist.Einer, der Sprung in die Nationalmannschaft bereits geschafft hat, ist Gustav Gürtler. Der Faustballer des TV Enns spielte bei der Heim-Euro in diesem Jahr eine große Rolle als Angriffsspieler. Österreich gewann mit Gürtler die Bronzemedaille. Der 19-Jährige ist auch bei seinem Verein Hauptschläger. TV Enns spielt aktuell in der Hallen-Bundesliga, Trainer ist Vater Kurt Gürtler. Aus dem Verein rücken noch weitere Talente heran: Markus Reinegger, Paul Dazinger und Michael Hölzl waren bereits in Nationalteams und Bundesländerauswahlen.Nicht näher vorzustellen und dem Talentestatus eigentlich schon entwachsen ist Xaver Schlager. Der 19-Jährige aus St. Valentin hat bereits erste Einsätze für Red Bull Salzburg absolviert und spielt im U21-Nationalteam. Wenn er von Verletzungen verschont bleibt, steht dem bodenständigen jungen Mann eine ganz große Sportler-Karriere bevor. Er hat den Weg für andere vorgezeichnet.