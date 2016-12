Drei Siege für TV Enns 2

12.12.2016, 10:50 Uhr

Auch Münzbach blieb gegen die West-Teams ohne Niederlage und verbesserte sich auf Rang vier. Kufstein haderte mit sehr vielen Eigenfehlern und übernahm die rote Laterne von Hirschbach.

In Wien konnten sowohl die Polizisten, als auch City Fitness Grünburg gegen die beiden ABAU Urfahr Teams souverän gewinnen. Bei Urfahr zwei fehlten nicht weniger als VIER Stammspieler verletzungsbedingt und auch das 3er Team, der Landesmeister aus dem Vorjahr, konnte nicht in Bestbesetzung antreten. Grünburg bleibt somit erster Verfolger von Leader Vöcklabruck 2.Die Tigers hatten in Kremsmünster mit der Zweiermannschaft von Raiffeisen Kremsmünster keine Probleme und setzte sich auch überraschend klar mit 3:0 gegen Erstligaabsteiger FSC Wels durch. Wels musste aber im Spitzenspiel auf die Ex-Teamspieler Zöttl Christian und Hofer Dominik verzichten, die gegen Hirschbach noch am Feld standen. Hirschbach muss weiterhin auf Punkte warten, waren sie doch gegen Wels einem Erfolg schon sehr nahe. Nach den ersten beiden Runden ist aber in Bezug auf Auf- und Abstieg noch alles möglich.