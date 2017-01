Ernsthofner Tischtennis Ortsmeisterschaften 2017

Einladung zur

27. ERNSTHOFNER

Tischtennis-Ortsmeisterschaft

TERMIN: SAMSTAG, 04. FEBRUAR 2017 AB 08:30 UHR ORT: VOLKSSCHULE ERNSTHOFEN –TURNSAAL

Eingeladen sind alle Ernsthofner Bürger, Vereine, Firmengruppen, Stammtische, Interessensvereinigungen.

ab 09:00 Jugendbewerb kein Nenngeld !bis zum vollendeten 17. Lebensjahr bis Jg 2000Siegerehrung der Jugend um 13.00 Uhrab 10:00 MANNSCHAFT € 12,0 offen für alle Ernsthofner Mannschaften1 Mannschaft besteht aus 4 Spieler(innen)und kann mit 1 Vereinsspieler gespielt werdenab 13:00 Jux Bewerb € 3,00 TT mit Hindernissen – Biertisch – Challengeab 12:00 Einzel Hobby € 3,00 ohne Vereinsspieler, Damen sind auch startberechtigtab 13:00 Damen € 3,00ab 14:00 Herren Doppel Hobby € 3,00 pro Spieler ohne Vereinsspieler (Anm. paarw.)Doppel „A“ offen € 3,00 pro Spieler offener Bewerb mit VereinsspielernEinzel „A“ € 3,00 offener Bewerb mit VereinsspielernDie „A“ Bewerbe werden am 28. 01. 2017, 16.00 Uhr bis zum Finale vorgespielt.VEREINSSPIELER: Sind alle, die in der Saison 2016 in der Meisterschaft eingesetzt wurden und in der Rangliste des OÖTTV aufscheinen.NENNUNG: über die Homepage www.tt-ernsthofen.at /kontakt oder Telefonische Anmeldungennimmt Sektionsleiter Bauer Günter Tel.: 0699/11 530 512 - entgegen.Es dürfen nur Turnschuhe mit farblos-transparenter oder weißer Sohle verwendet werden. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung hinsichtlich Verletzungen, Diebstählen oder sonstigen Ereignissen. Spielberechtigt sind alle Personen,die in Ernsthofen wohnen, arbeiten oder einem Ernsthofner Verein angehören.Schläger, wenn nicht vorhanden, werden vom Verein zur Verfügung gestellt.