Mit neuen Sponsoren in die neue Saison

15.02.2017, 17:57 Uhr

Im heurigen Winter verbrachte ich so viele Tage wie nie zuvor beim Ski-Touren gehen und Langlaufen, da ich wahnsinnig gerne in den Bergen bin und so die „unlustigen“ Ergometereinheiten nicht so oft am Programm stehen.. DANKE an dieser Stelle an FISCHER, VAUDE, UVEX, ENERVIT, KOMPERDELL, LUMA und FLSK für die Unterstützung mit den genialsten Produkten, da macht Training im freien bei jedem Wetter Spaß..

Um noch mehr Abwechslung in`s Training zu bekommen, werde ich bald auch unter professioneller Anleitung schwimmen gehen, auch hier habe ich mit den AMEO Powerbreather den perfekten Partner an meiner Seite, einen ausführlichen Bericht über diesen Powerbreather gibt`s Mitte März auf meinen Blog zu lesen.. :)Für mich ist es jedes Jahr erstaunlich, wie schnell die Winter-Trainings-Zeit vergeht, doch heuer war es extrem, am Anfang die Sponsorensuche, dann möglichst schnell eine neue Dress „zeichnen“, dazwischen die Rennen für 2017 festlegen, nebenbei noch 20 Stunden pro Woche arbeiten und trainieren.. Viel Freizeit war da nicht dabei, aber es macht mir alles großen Spaß und ich durfte wieder ein paar richtig geniale Momente beim sporteln erleben..Die größte Herausforderung war mit Sicherheit die neue Dress, DANKE an dieser Stelle an meinen Hauptsponsor: IMMOunited – IMABIS -bodenpreise.at und Premiumpartner: SPORTHOTEL MAVIDA ZELL AM SEE, SPORTOGRAF und MMcleaning.. Ohne diese Firmen wäre einiges nicht möglich.. DANKE auch an meinen Grafiker Freund Joe Hochmair, er machte die Entwürfe für die neue Dress genau so wie ich es wollte.. DANKE auch an die Firma EINDRUCK im Mühlviertel, hier hatte ich beste Beratung und Unterstützung bei meiner „ersten eigenen Dress“, ich bekam wertvolle Tips um Fehler zu vermeiden, die Logos wurden perfekt platziert damit man diese auf den Sportograf Bildern heuer wieder perfekt sehen wird und außerdem wurde meine Dress in Rekordtempo gefertigt, damit ich sie ja beim ersten Rennen schon habe..Am 13.2.17 fand dann ein tolles Fotoshooting mit meiner 2017er Dress und Ausrüstung bei meinen Hauptsponsor in Wien statt, einige Bilder davon kannst Du dir auf meinen BLOG ansehen..DANKE auch an MOTOREX, DAYLONG und PERSKINDOL für die Unterstützung mit den besten Produkten, was ich genau bekommen habe, siehst du in ein paar Tagen ebenfalls auf meinen BLOG.. :)Jetzt kann ich es schon gar nicht mehr erwarten wieder am Bike zu sitzen und vollgas zu geben.. Es dauert auch nicht mehr lange, dann geht`s zum ANDALUCIEN BIKE RACE nach Spanien :)sportliche Grüße Lukas