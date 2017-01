Nach dem schwarzen Sonntag, kehrten die ATSV/VCV Damen auf die Siegesstraße zurück

29.01.2017, 17:25 Uhr

In der ersten Runde mussten die VCV-Damen gegen die in der aktuellen Tabelle zweitplazierten und letztjährigen Landesmeisterinnen aus Pregarten aufs Spielfeld. Im ersten Satz starteten die Valentinerinnen voll durch und erspielten einen 9:1 Vorsprung. Doch völlig überraschend wendete sich das Spiel und so verlor man diesen Satz noch mit 22: 25. In den folgenden 3 Sätzen mobilisierten die VCV-Damen all ihre Kräfte und besinnten sich auf ihre taktische Stärke. Dank einer starken Verteidigungsleistung holte sich die Mannschaft schließlich nach über 2 Stunden einen 3:1 Sieg und somit 3 Punkte für die Tabelle.

Nach einer Pause starteten die VCV-Damen voll motiviert gegen die Damen aus Esternberg. Rasch spielte man eine 2:0 Satzführung heraus, doch unerwarteterweise spielten die Nerven den Damen aus St. Valentin einen Streich und so musste man die Sätze 3 und 4 abgeben. Ein fünfter Satz musste somit die Entscheidung bringen, mit einem glücklicheren Ende für die VCV-Damen und somit nochmals 2 Punkte für die Tabelle in der 1. Volleyball-Landesliga, wo man nun einen Punkt hinter Pregarten den dritten Tabellenplatz einnimmt.