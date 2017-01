Platz 24 beim FISCHER-Zwieselalm-Aufstieg

04.01.2017, 20:24 Uhr

Damit ich das alte Jahr mit ruhigen Gewissen beenden konnte, musste natürlich ein Sportbewerb absolviert werden.. Deshalb ging es für mich am 30.12.16 nach Gosau zum Zwieselalm Aufstieg.. 120 Teilnehmer wollten sich die 4700 Meter lange Strecke mit 760 Höhenmeter hoch kämpfen – von der Talstation zur Bergstation des Panorama-Jet`s..Für mich war es der erste Ski-Touren-Wettkampf wo ich voll fit am Start stand und ich konnte es kaum erwarten das es los ging.. Pünktlich um 16 Uhr erfolgte der Startschuss und ich erwischte einen richtig guten Start, bis zum ersten richtigen Anstieg, spätestens dort war mir in meinem dünnen Rennanzug nicht mehr kalt.. Das, was mir an den Ski-Bergsteig-Events so gefällt ist, dass man bereits kurz nach dem Start am „Limit“ ist und dann tut`s bis in`s Ziel nur mehr weh.. Man lernt seinen Körper extrem gut kennen, denn wenn man einmal richtig überzieht dann „steht“ man plötzlich im steilen und kann fast nicht mehr weiter.. Teilweise denkt man sich, wie soll ich da jemals hinauf kommen und in einer kurzen flachen Passage erholt sich der Körper wieder extrem schnell.. Der Kampf Mensch gegen Berg ist für mich sowieso etwas ganz besonderes, weil man es mit einem Gegner zu tun hat, der ganz bestimmt nicht nachgibt, aber wenn man Ausdauer beweist wird man am Ende belohnt..Nach meinen guten Start, kam wie immer ein kleines tief, danach kam ich aber wieder zurück und holte wieder einige Starter ein.. Auf den letzten zwei Rampen hätte ich sicherlich noch 2-3 Positionen gut machen können, aber mangelnde Erfahrung und falsche Taktik machten dies unmöglich.. Schlussendlich lief ich mit meiner FISCHER Tour Ausrüstung als 24. von 115 Startern über die Ziellinie.. Mich motiviert dieses Ergebnis sehr, da ich schon noch einige Punkte habe, die ich verbessern kann und dadurch noch weiter nach vorne komme..

Jetzt ist ja endlich der Schnee da und ich freue mich schon riesig auf die nächsten Einheiten in der Pyhrn Priel Sportarena, natürlich immer mit meiner FISCHER Ausrüstung, VAUDE Gewand, ENERVIT Nahrung und Brille+Helm von UVEX..Aber jetzt muss ich gut regenerieren, denn am Samstag steht das VERTICAL UP in Hinterstoder am Programm, dass wird wieder richtig hart: 2750 Meter – 750 Höhenmeter (Die Hannes-Trinkl-Weltcup-Strecke von unten nach oben hoch laufen).. Bericht folgt.....sportliche Grüße Lukas