SC St. Valentin - Mission Klassenerhalt

25.01.2017, 17:12 Uhr

ST.VALENTIN.LANGENHART.

Mission Nichtabstieg!

Kluge Vereinsphilosophie und Nachwuchsarbeit

Zugang: Alexander Moser

Derstartete seine Vorbereitung am 23. Jänner. Das erste Testspiel findet am 28.01.17 um 18h auf der ABC-Anlage in Linz gegen. statt. Am 30. Jänner um 19h steigt auf der Linzer Gugl das zweite Testspiel gegen den Tabellenfünftenebenfalls aus der Bezirksliga Nord.Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Ost und einem Fehlstart in der 1. Klasse Nord-Ost sind die Ziele beimkleiner gesteckt."Nach sieben Runden hatten wir nur vier Punkte am Konto und mussten daher mit einem Trainerwechsel reagieren. Im Nachhinein stellte sich diese Personalentscheidung als richtig heraus", erklärt der sportliche Leiter und neue Trainer. Mit ihm kam wieder Schwung in die Mannschaft und dieser spiegelte sich auch in den Ergebnissen und Punkten wieder. "Durch die starken Leistungen der jungen SC Mannschaft belegten wir letztendlich den 10. Tabellenplatz im Herbstdurchgang. Im Frühjahr möchten wir gerne wieder an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen und unsere Heimschwäche ablegen", ergänztIm Verein herrscht eine klare Linie, daß vorwiegend auf junge Eigenbauspieler aus dem Nachwuchs gesetzt wird.In der Übertrittszeit ist es gelungen,von derzurückzuholen. Trainer: "Wir sind sehr froh, daß wir uns mit Alexander, der beim SC groß geworden ist, einigen konnten. Er ist für unser Spiel enorm wichtig und mit ihm sind wir um vieles variabler im Spielaufbau. Heimkehrerwird uns in dertatkräftig unterstützen."Abgang:wechselt leihweise zumin die 1. Klasse Ost und möchte dort in der Kampfmannschaft Fuß fassen und Erfahrungen sammeln.Harald Leitner: "Besonders stolz macht mich, daß im letzten Herbstspiel 15 echte St. Valentiner am Spielbericht standen, einzig unser Torhüterkommt aus Linz. In der Vorbereitung heißt es jetzt ordentlich arbeiten und schwitzen und darauf achten, daß sich keiner verletzt. Die jungen Spieler werden wir weiterentwickeln und ich bin mir sicher, daß sie mit ihrer Aufgabe wachsen werden!"

Vorbereitungsspiele

28. Jänner > USV St. Oswald/Freistadt, ABC-Anlage Linz, Spielbeginn: 18:00 Uhr30. Jänner > FC Blau Weiß Amateure, Linzer Stadion, Spielbeginn: 19:00 Uhr04. Februar > Union St. Marien, ABC-Anlage Linz, Spielbeginn: 10:00 Uhr11. Februar > SC St. Pantaleion, Auwiesen, Spielbeginn: 12:00 Uhr18. Februar > ASKÖ Blaue Elf Linz, Auwiesen, Spielbeginn: 12:00 Uhr24. Februar > ASKÖ Neue Heimat Linz, OÖ Verbandsanlage, Spielbeginn: 19:00 Uhr26. Februar > Union Hofkirchen/Trkr, Dietach Arena, Spielbeginn: 18:00 Uhr03. März > ASKÖ Oedt, Oedt, Spielbeginn: 19:00 Uhr12. März > SU Wolfsbach, SC Platz, Spielbeginn: 13:00 /15:00 Uhr19. März > Union Bad Kreuzen, Bad Kreuzen, 15:30 Uhr Meisterschaftsstart