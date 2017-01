Schneewanderung der ATSV - POWER - FRAUEN

13.01.2017, 17:11 Uhr

, dass die erste Turnstunde nicht in der Halle stattfindet, sondern mit einer Schneewanderung, bei richtigem Winterwetter auf die „Moar-Hansl-Kapelle“ beginnt.Oben angekommen wurden die Power-Frauen bereits mit Glühwein und einem Stamperl zum wärmen erwartet, was bei diesen Temperaturen auch nötig war. Nachdem alle aufgewärmt waren, wurden noch ein paar Turnübungen absolviert sowie ein paar gemütliche Lieder angestimmt und so nebenbei wurde auch noch die herrliche Aussicht genossen.Die sportlichen Tätigkeiten der ATSV POWER-FRAUEN sind vielschichtig und sollen eine Mischung aus körperlicher Ertüchtigung und Spaß sein. Rhythmische Gymnastik und Stepp-Aerobic gehören genauso zum Programm wie Koordinationsübungen.Gerne können Frauen mit Power unverbindlich vorbeischauen, neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen.Info gibt es unter Tel.: 0699/15 11 21 73 (Renate Oberbramberger)