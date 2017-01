Sieg und Niederlage der ATSV/VCV Herren zum Abschluss des Grunddurchgang

30.01.2017, 21:10 Uhr

In Amstetten begannen die VCV Herren äußert druckvoll und konzentriert. Und so ging man schnell mit 2:0 in Führung. Satz 3 ging auf Grund von zögerlichen Angriffen der VCVler an Amstetten. Schlussendlich siegte man doch mit 3:1.Tags darauf ging es zum nächsten Derby gegen Steyr. Der VCV musste auf viele Stammspieler verzichten und so blieben nicht mehr viele Aufstellungsvarianten. In den ersten beiden Sätzen war man gegen den Herbstmeister aus Steyr chancenlos. Nocheinmal wollten es die St. Valentiner wissen, man kämpfte um jeden Punkt und so konnte man den dritten Satz auch gewinnen. Trotz einer 22:20 Führung in Satz 4 konnte dieser Vorsprung nicht über die Bühne gebracht werden und so ging das Spiel, wie auch die beiden letzten Spiele mit 3:1 an Steyr.Bevor es mit dem Frühjahrsdurchgang weitergeht, haben die VCV-Cracks 3 Wochen Spielpause, die zum Training und zur Regeneration genutzt werden.