Bio-Grabnerhof: Vom Feld bis ins Regal

07.12.2016, 16:17 Uhr

Die Niederneukirchner Barbara und Johann Strasser vertreiben ihre selbst erzeugten Produkte.

NIEDERNEUKIRCHEN. Sie sind ein gut eingespieltes Team und haben beide die gleiche Einstellung. Barbara und Johann Strasser aus Niederneukirchen sind seit 2006 Direktvermarkter. Damals haben sie das Naturkosthaus als Hofladen und einen Webshop mit Bioprodukten und Naturkost eröffnet. „Die Landwirtschaft hat schon immer Essen hergestellt. Nach der Industrialisierung der Lebensmittel haben die Leute den Bezug zu den natürlichen Produkten verloren.

Alle sieben Grundlebensmittel – Milch, Fleisch, Eier, Gemüse, Obst und Honig – kamen schon seit eh und je von der Landwirtschaft“, erklärt Barbara Strasser. Ihr Mann Johann kümmert sich auf den Feldern für eine optimale Betreuung der verschiedenen Getreidesorten wie Dinkel, Weizen, Einkorn, Hartweizen, Roggen, Nackthafer und Gerste. „Seit Kurzem schleifen wir die verschiedenen Getreidesorten auch zu Reis und quetschen Flocken für die verschiedensten Müslimischungen“, sagt der engagierte Bauer. „Die Direktvermarktung war für uns am Anfang ein Abenteuer“, erklärt Barbara Strasser, die beim Kauf heimischer Lebensmittel auf die Frische, die kurzen Transportwege und die Saisonalität der Produkte hinweist.Gerade in der heutigen Zeit, wenn Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Lebensmittel immer wichtiger werden, spielt der Einkauf in der Nähe eine besondere Rolle. „Beim Erwerb eines bäuerlichen Produktes erfährt man direkt vom Produzenten Details über Produktion, Herstellung sowie Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten seiner Lebensmittel“, sagt die Mutter von drei Kindern. „Die Direktvermarktung ist mit viel Arbeit verbunden, aber wir geben unseren Lebensmitteln ein Gesicht. Dadurch heben wir uns von der Industrie ab“, sind sich die beiden einig.