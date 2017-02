"Elektromobilität im Fokus vieler Unternehmen"

02.02.2017, 10:03 Uhr

Leitbetriebe Austria lud gemeinsam mit Salvagnini zum Expertentalk

ENNSDORF (km). Ein wesentlicher Teil des Energieverbrauchs in modernen Industriestaaten entfällt auf die Sachgüterproduktion. Durch Reduktion des Energieeinsatzes und damit des CO2-Ausstoßes kann die Industrie daher entscheidend zu Ressourcenschonung und Umweltschutz beitragen. Gemeinsam mit Leitbetriebe Austria lud die Firma Salvagnini mit Sitz in Ennsdorf zum Expertengespräch. Dabei diskutierten Wolfgang Kunze, CTO der Salvagnini Maschinenbau GmbH in Österreich, und Martin Wagner, Geschäftsführer der Verbund Solutions GmbH. Sie sprachen über innovative Ansätze zur weiteren Verbesserung der Energieeffizenz. "Elektromobilität ist nicht ohne Grund im Fokus vieler Unternehmen", so Wagner. Denn: "Die EU hat sehr eindeutige Ziele festgelegt. Im Vergleich zu 1990 sollen die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent reduziert werden." Der Verkehrssektor mache einen Großteil der Emissionen aus. Auch die Firma Salvagnini rüstete aus diesem Grund ihren Fuhrpark bereits mit einem Elektroauto auf.