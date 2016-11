"Gute Beratung ist wichtiger als je zuvor"

23.11.2016, 13:57 Uhr

Zu Weihnachten werden auch von Frauen gern Pullover, Hemden oder Hosen verschenkt.



Mehr als nur Einkaufen

ST. VALENTIN. Gerlinde Bachler ist seit 30 Jahren in ein und demselben Modehaus in St. Valentin als Verkäuferin tätig. Sie arbeitet in der Herrenabteilung im Modehaus Kutsam in St. Valentin und kann sich keinen anderen Beruf als den einer Verkäuferin vorstellen. „Ich war und bin auch heute noch immer sehr gerne nah bei den Menschen und berate sie nicht nur gerne, sondern auch nach bestem Wissen und Gewissen, wenn sie ein neues Outfit brauchen. Egal ob ein neuer Anzug, ein Hemd, ein Sakko, ein Pullover oder nur Socken gekauft werden – ich bin da und helfe die richtige Größe, Farbe und Qualität zu finden“, so Bachler. Gemeinsam mit dem Chef macht sie den Einkauf für die Herrenabteilung.„Heute ist eine gute Beratung wichtiger als je zuvor. Der Kunde hat sehr viel mehr Auswahlmöglichkeiten als früher. Nicht nur, dass es mehr Geschäfte und Einkaufszentren gibt, auch der Einkauf im Internet ist spürbar“, erzählt die Verkäuferin. „Aber wir bieten viel mehr als nur Einkaufen an. Neben der Beratung gibt es bei uns auch eine Schneiderin, die, wenn nötig, jede noch so kleine Änderung vornimmt“, erzählt Bachler. Von jedem ihrer Stammkunden weiß sie, welche Größe er hat, was seine Lieblingsfarben sind und was er gerne trägt. „Besonders in der Vorweihnachtszeit ist es wichtig, seine Kunden gut zu kennen. Dann kann man auch Tochter, Gattin oder Freundin bei einem Geschenk gut beraten. Ich bemühe mich immer, das Richtige zu finden.“