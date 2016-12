Kundenkarte für neun Ennser Betriebe

06.12.2016, 13:00 Uhr

Die "Ennscard" des Ennser Wirtschaftsvereins eignet sich auch als Geschenkkarte zu Weihnachten.

ENNS. Seit fünf Jahren gibt es die "Ennscard" des Ennser Wirtschaftsvereins. Dabei handelt es sich um eine Kundenkarte, mit der man in neun verschiedenen Ennser Betrieben Rabatte sammeln kann. Die gesammelten Rabatte kann man beim nächsten Einkauf in irgendeinem der beteiligten Betriebe schließlich auch einlösen. Die Karte wird bereits von über 2.100 Personen genutzt. Das Projekt des Ennser Wirtschaftvereins eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk. Bis zu 100 Euro kann man aufbuchen lassen. Der Beschenkte kann das Guthaben schließlich in neun Ennser Geschäftslokalen einlösen.

In Zeiten von vermehrtem Kaufkraftabfluss Richtung großer Einkaufszentren ist das eine durchaus erfolgreiche Art, Kunden an Enns zu binden. Der Ennser Wirtschaftsverein bemüht sich, mehr Betriebe zur Teilnahme zu gewinnen, sowie bestehende Teilnehmer zu mehr Aktivitäten über die Ennscard zu bewegen. "Mir erzählen Ennscard-Kunden, dass sie sich mit den gutgeschriebenen Punkten auf ihrer Ennscard belohnen und sich etwas gönnen. Die Karte ist positiv belegt und der Umsatz bleibt bei uns in Enns", so Ennser Wirtschaftsverein-Mitglied Sylvia Enzenhofer.