Rettungssanitäterprüfung erfolgreich bestanden

26.08.2016, 16:35 Uhr

Lukas (FSJ) sowie die vier Zivildienstleistenden Patrik, Raphael, Lukas und David vom Turnus Juli 2016 haben die Ausbildung zum Rettungssanitäter erfolgreich abgeschlossen.Nach 100 Stunden Theoriekurs und 160 Stunden Praxis an der Dienststelle St. Valentin stellten sie sich der Prüfungskommission zur Rettungssanitäterprüfung an der Bezirksstelle Amstetten.Vielen Dank auch an die alle Ausbildner und Praxisanleiter, die wieder viele Stunden in die gute Ausbildung investiert haben.