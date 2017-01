Wellness für Hunde

17.01.2017, 14:02 Uhr

Petra Wenger verwöhnt in ihrem Salon seit einem Jahr den besten Freund des Menschen.

ENNS. Bereits als Kind hat Petra Wenger Tiere über alles geliebt. Seit 16 Jahren ist sie selbst Hundebesitzerin, sie hat zur Zeit zwei Tiere. Vor einem Jahr hat sie ihre große Liebe zu Hunden zum Beruf gemacht und den Hundesalon „Figo“ in der Wienerstraße in Enns eröffnet. Sie hat eine Ausbildung zum Hundefrisör in Baden bei Wien absolviert und ist gerade dabei, eine dreijährige Ausbildung zur Hundetrainerin abzuschließen. „Ohne Hunde geht bei mir gar nichts“, sagt Wenger während sie ihren Rotweiler Diego streichelt. „In meinen Hundesalon biete ich neben baden, föhnen, bürsten, striegeln, Fell kürzen und Frisur schneiden auch noch eine besondere Thalasso-Behandlung mit Meeresschlamm an“, erzählt die Hundefrisörin. Diese Behandlung ist für den Hund sehr entspannend und stressreduzierend. Der hochwertige Schlamm ist mit Mineralien angereichert und pflegt nicht nur die Haut und das Fell der Tiere, sondern ist auch gut bei Hautirritationen oder Juckreiz und hilft, entzündliche Prozesse und Schwellungen zu reduzieren.

Früh daran gewöhnen

Ganz egal wie groß oder klein der Hund ist, auch Hunde mögen es gerne, wenn sie gepflegt werden. Besonders wenn Hunde in der Wohnung auf die Couch oder sogar ins Bett dürfen, ist Hygiene sehr wichtig. „Gut ist es, wenn Hunde schon sehr jung, im Alter von acht bis zehn Wochen, an den Frisörbesuch gewöhnt werden", so Wenger. "Ich biete auch einen ‚Welpen-Kennenlern-Service' an und berate Hundebesitzer, wie man Hunde richtig pflegt. Das gilt natürlich für alle Hunde. Auch große Rassen oder sehr ängstliche Hunde sind bei mir herzlich willkommen.“ Ihre große Liebe zu Hunden, die Ruhe und Sorgfalt, die Petra Wenger den Vierbeinern angedeihen lässt, machen den Besuch in ihrem Salon für Hund und Besitzer zu einem Erlebnis.