Alte Erinnerung: 2006 TV Sendung Natur im Garten

10.02.2017, 14:48 Uhr

Ich wurde eingeladen und habe dort auch meine Sommerblumen Samen vorgestellt. Die bei uns in unseren Paradies sind.Es war ein schönes Erlebnis haben viel gelacht und auch vieles habe ich dazugelernt.Lang ist es her. Wo es genau war kann nur sagen es war in NÖ - Schiltern eine große Gärtnerei leider ist mir der Namen entfallen.Lieben Gruß Renate