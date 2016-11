Benefizkonzert: Nussknacker-Suite

Wien: Yamaha Concert-Hall |Alle Jahre wieder erklingen in der Weihnachtszeit die Melodien Tschaikowskis und Jung und Alt werden in eine märchenhafte Welt entführt.Die Welt, wo die Magie noch herrscht und Kinderherzen höher schlagen lässt.Wer kennt die Geschichte von E. T. A. Hoffmanns nicht, die bezaubernde Geschichte von Clara, die zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt bekommt?Schüler der Yamaha Musikschule, präsentieren Ihnen am 26. November 2016 die Nussknacker Geschichte mit der musikalischen Umrahmung. Begleiten Sie uns in die Welt des Nussknackers, wo die Magie noch real ist.

Wann: Samstag, 26.11.2016, um 15 UhrWo: Yamaha Concert-HallSchleiergasse 201100 WienEintritt frei!Freiwillige Spenden kommen der Elterninitiative der St. Anna Kinder-Krebs-Hilfe zugute!KontaktYAMAHA Music School WienSchleiergase 201100 WienTel.: 01/6026411Mail:yms.wien@yamaha.deHomepage: wien.yms-europe.com