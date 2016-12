Eine gute Info. gebe ich gerne weiter

16.12.2016, 17:17 Uhr

Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde – und damit vor allem das rasche Eingreifen von Laien und der schnelle Einsatz eines Defis. Der Verein Puls und die Standler des Wiener Christkindlmarktes vor dem Rathaus setzen sich mit zwei Charity-Aktionen am 19. und 22.12. jeweils um 17:30 Uhr für den Kampf gegen den plötzlichen Herztod ein. Alfons Haider, Marika Lichter, Gerald Pichowetz und Werner Gruber stehen als prominente Puls-Botschafter der Aktion zur Seite.

Der plötzliche Herztod fordert in Österreich jährlich mehr als 12.000 Menschenleben. Im Fall eines plötzlichen Herzstillstandes ist vor allem eines wichtig: schnell zu helfen, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft. Der Verein Puls hat sich das Ziel gesetzt, dieses Potential der Ersthilfe auszuschöpfen und Österreich „HERZsicher“ zu machen.„Mit der Aktion am beliebten Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz wollen wir auf dieses Thema aufmerksam machen“, erklärt Landtagspräsident und Puls-Präsident Harry Kopietz. „Wir freuen uns sehr, mit Alfons Haider, Marika Lichter, Gerald Pichowetz und Werner Gruber prominente Puls-Botschafter für unsere Weihnachtsaktion und mit den Marktstandlern hier am Christkindlmarkt zusätzlich tatkräftige Unterstützer gefunden zu haben.“ Mit den Einnahmen aus dieser Aktion werden weitere Defis angekauft, Helfen wird damit noch leichter gemacht. Selbstverständlich stehen die Promis auch für Autogramme zur Verfügung.„Unsere Marktstandler am Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus haben sich heuer dafür entschieden, den Verein Puls mit einer Charity-Aktion und einer Geldspende zu unterstützen“, meint KommR Akan Keskin, Obmann des Vereins zur Förderung des Marktgewerbes. „Wir waren von der ersten Minute an von der Idee begeistert, denn durch die Anschaffung und Installation von Defis im öffentlichen Raum kann Menschen schnell und unkompliziert geholfen werden.“Die beiden Charity-Aktionen finden im Zentrum des Wiener Christkindlmarktes bei der Bühne unter dem großen Weihnachtsbaum statt:19.12. 17:30 – 18:30 Uhr Entertainer und Schauspieler Alfons Haider und Physiker Werner Gruber22.12. 17:30 – 18:30 Uhr Sängerin und Schauspielerin Marika Lichter und Schauspieler und Intendant Gerald Pichowetz