Obdachlosen Winterhilfe – Erste Wiener Kältepatrouille

05.12.2016, 18:20 Uhr

Nun, wir besuchen Obdachlose in den Parks und reden mit ihnen.Verhindern, dass Obdachlose im Winter im Park erfrieren und schauen, dass ein jeder Mensch die Möglichkeit erhält, ins normale oder für uns normal erscheinende Leben zurück zu kehren. Arbeiten an einer einwandfreien Scheiterkultur.

Denn zugegeben:Es gibt auch Aussteiger. Aussteiger, bei welchen uns die Betroffenen dann erklären, dass sie diese Form des Lebens gewählt haben.In den Parks sitzen bleiben wollen. Und da hilft dann nur mehr das Kältetelefon.Aber: Grundsätzlich bedarf es der Betreuung der Menschen im Park.Dort, wo Obdachlose sitzen, die einfach nicht mehr weiter wissen.Denn: Das man nicht vergessen wird, dass ist das Recht eines jeden Menschen im Sinne der Menschenrechte.Das was wir nicht akzeptieren:Das in Wien Häuser leerstehend, Möglichkeiten gibt Arbeitsplätze durch Back To Work – Center oder aber Gemeinnützige Industrie zu schaffen und es dennoch Menschen gibt, die zwar in unser normales Leben zurück wollen, denen man aber hierfür keine Hand gibt.Wir sehen unserer Aufgabe im Bereich der Österreicher und Österreicherinnen.Aber: Sollte man als Altösterreicher nicht auch diejenigen als Österreicher betrachten, die bis 1918 zum Kaisertums Österreich gehörten?Und erfrieren im Winter, weil niemand da ist, der einem sagt, wo man einen schützenden Schlafplatz finden kann?Das geht schon gar nicht.Für uns Christlich Liberale der Grund für die Schaffung derEinem Werk, dass sich als Ziel die Unterstützung der Obdachlosen in den Parks gesetzt hat. Die Betreuung zurück ins Leben.Denn: Ein jeder Mensch hat das Recht auf eine zweite Chance verdient.Finden Sie nicht?EureErste Wiener Kältepratrouille