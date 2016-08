Viel Lob für Wiens bunte Blumenpracht MA 42

26.08.2016, 16:46 Uhr

Unzählige Zuschriften und Anrufe der WienerInnen erfreuen die StadtgärtnerInnenMit einem floralen Gruß aus knapp einer Millionen Sommerblumen erfreut die Donaumetropole Jahr für Jahr alle WienerInnen ebenso wie die vielen BesucherInnen aus allen Ländern.Die Gärtnerinnen und Gärtner der MA 42-Wiener Stadtgärten gestalten jährlich über 1.500 Blumenbeete in Parks und an den Straßen Wiens. In den letzten Wochen konnten sie sich täglich über Lob für die prachtvolle Bepflanzung freuen. "Die Wiener Blumenbeete sind wie eine Visitenkarte unserer Stadt – ich freue mich natürlich über dieses Lob für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten“, bedankt sich Umweltstadträtin Ulli Sima für deren Engagement. „Hunderte Zuschriften und Anrufe zur diesjährigen Blumenbeetgestaltung bestätigen unsere Arbeit“, freut sich auch Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Die gesamte Ausgestaltung der Wiener Grünflächen unterliegt seit Jahren einem speziell für die Stadt Wien entwickelte Leitbild. Dieses garantiert, dass nur stadtgerechte Pflanzen in Hinblick auf Stadtklima, Nutzungsdruck und Erhaltbarkeit zum Einsatz kommen. Auf dieser Basis erarbeiten die Wiener Stadtgärten jährlich einheitliche und farblich abgestimmte Bepflanzungskonzepte.Die Sommerblumen 2016 sind:Zinnia elegans 'Haubensak's Gärtnerstolz Pink' - Zinnie hochZinnia elegans 'Haubensak's Gärtnerstolz Weiß' - Zinnie hochGaura lindheimeri 'Geyser White' - Pracht- oder PräriekerzePennisteum staceum 'Rubrum' - Rotes LampenputzergrasPennisteum villosum - Weißes LampenputzergrasVerbena bonariensis - Patagonisches EisenkrautIn den Blumengärten Hirschstetten laufen in der Zwischenzeit die Vorbereitungen für die Sommerblumen 2017 bereits auf Hochtouren. Die Blumen- und Farbgestaltung ist jedoch noch ein gut gehütetes Geheimnis.