Weihnachten im Kolpinghaus gemeinsam erleben

18.12.2016, 00:00 Uhr

Pflegehelfer Johannes Benzinger möchte auch zu Weihnachten, dass sich seine Senioren "wie zu Hause fühlen"

Johannes Benzinger arbeitet seit fast sechs Jahren im Kolpinghaus "Gemeinsam leben" in Favoriten. Hier hat er genau das gefunden, was er sich für seinen Pflegeberuf gewünscht hat.Der gebürtige Kärntner aufgewachsen machte seine Ausbildung bei der Caritas: "Schon mit dem Plan, nach Wien zu gehen", so der 27-Jährige. "Ich wollte dort unbedingt eine Stelle finden, wo ein Miteinander der Generationen gefragt ist."

Weihnachten ist jedes Mal anders

Im Internet hat er dann entdeckt, dass es eine Pflegeeinrichtung in Favoriten gibt, die wortwörtlich das "Gemeinsam leben" schon im Namen hat: Das Kolpinghaus in der Maria-Rekker-Gassse 9. "Ich habe mich beworben und schon nach dem ersten Probedienst wusste ich, das ist genau das Richtige für mich."Nur in der Langzeitpflege könne man die Menschen gut kennen und verstehen lernen, so der Pfleger: "Wir sind hier eine Art Großfamilie, Alt und Jung auf einem Fleck." Und lachend ergänzt er: "Ich hab’s gut, ich habe ganz viele Omis und Opis!""Aber immer schön und berührend. Die Hausbewohner werden ja schon durch die Adventszeit auf Weihnachten eingestimmt, am 22. und 23. Dezember ist Weihnachtsfeier, und am 24. herrscht in allen Stockwerken eine ganz besodnere Stimmung."Durch die Lichter am Weihnachtsbaum, beim Gedichte vorlesen und vor allem durch die Weihnachtslieder, könnten sich auch sonst schon etwas vergessliche Senioren an das Weihnachten ihrer Kindheit erinnern – und an die damit verbundene Weihnachtsfreude. "Das zaubert den meisten ein Lächeln ins Gesicht und die Augen beginnen zu strahlen", erzählt Johannes Benzinger.An seinen ersten Weihnachtsdienst erinnert er sich besonders gerne: "Eine Bewohnerin – sie war 103 Jahre alt und noch sehr mobil – stellte sich vor den Christbaum und begann Weihnachtslieder zu singen." Leider sei die Dame schon verstorben, aber "das werde ich nie vergessen, es hat mich wirklich berührt!"Überhaupt erinnert sich Benzinger gerne an alle Weihnachtsdienste: "Man spürt vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst, wie schön es ist, den alten Menschen Freude zu bereiten. Sie sind so dankbar und es kommt soviel zurück!"Mit seiner eigenen Großfamilie, also den Eltern und der Oma, seinen fünf Geschwistern, vier Nichten und neun Neffen wird Weihnachten später in Kärnten nachgefeiert.