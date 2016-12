13 Sorten Kekse von der Bezirksvorsteherin

20.12.2016, 00:00 Uhr

Adventzeit ist bei Hermine Mospointner die Zeit des Kekse backens

FAVORITEN. Weihnachten ist auch bei Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner die Zeit der Besinnung und der Ruhe. Alljährlich verbringt sie den 24. Dezember zu Hause in Favoriten mit ihrer Familie.Heuer kommen Mospointers Kinder und die Enkerln Mia (5) und Anna (12) bereits in Vorfreude auf Nachwuchs: Im April verstärkt Eva-Helene die Familie. Besonders Anna freut sich schon auf ihr neues Schwesterchen. Vergisst dabei aber sicher nicht auf die Bescherung, die nach dem Essen stattfindet. Aufgetischt wird traditionellerweise ein Fisch.

Den Christtag verbringt die Bezirkschefin alleine mit ihrem Hund Moritz. Am Stefanitag werden die Kekse ausgeteilt. Die Produktion hat Hermine Mospointner bereits in den Anfängen der Adventzeit gestartet. Immerhin hat die Favoritnerin dreizehn Sorten Kekse im Angebot. Und zum dritten Adventsamstag waren bereist rund zehn Kilo fertig.Das Lieblingsgebäck 2016 sind die Mandelkeks. "Die sind besonders arbeitsintensiv", so Mospointner. Erstmals gebacken hat sie heuer Amarena-Kirschen mit Marzipan in Schokolade getunkt. Die Kinder und Enkerln warten schon auf ihre Leckerbissen – und naschen sicher schon für dem 24. Dezember…