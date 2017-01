Die Silvesternacht in Favoriten

01.01.2017, 23:12 Uhr

Wir hatten gemischte Gefühle. Einerseits ist so ein Feuerwerk recht schön anzuschauen. Andererseits müssen wir ständig daran denken, was das alles kostet und dass man mit diesem Geld Sinnvolleres anfangen könnte. Natürlich wissen wir, dass die Feuerwerkmacher davon leben - andererseits wiederum leben auch Mediziner davon, weil es immer wieder Unfälle gibt. Nun kann man sich überlegen, ob es uns wert ist. In unserem Bekanntenkreis haben bereits viele freiwillig aufs private Feuerwerk verzichtet.