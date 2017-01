Eine neue Orgel für Inzersdorf

27.01.2017, 13:39 Uhr

Zum 800-Jahr-Jubiläum wurde die beschädigte Orgel auf Vordermann gebracht.

LIESING. In der Pfarre Inzersdorf gab es nun 70 Jahre lang nur dürftige Musik aus der Kirchenorgel zu hören. Grund dafür war der Zweite Weltkrieg: Bei einem Treffer einer Fliegerbombe wurden die Pfeifen der Orgel zerstört. Die Reparatur konnte aus Kostengründen nur provisorisch vorgenommen werden.Zur heurigen 800-Jahr-Feier der Kirche in der Draschestraße 105 bekam die Pfarrgemeinde ein besonderes Geschenk: Die Stadt Wien und die Erzdiözese übernahmen den Großteil der Renovierungskosten. 3.700 Arbeitsstunden steckten die Spezialisten des Orgelbauers Rohlf in die Wiederherstellung. Eine besondere Herausforderung: Das Instrument funktioniert noch rein mechanisch, ohne elektrische Unterstützung.

Jesus Christ Superstar

Bei regelmäßigen Konzerten kann man nun deren Klang bewundern. Die nächsten Termine:19 Uhr: Orgelkonzert mit Konstantin Reymaier19 Uhr: Dekanatsjugendmesse19 Uhr: Orgelkonzert mit Emanuel Amtmannund19.30 Uhr: "Jesus Christ Superstar"Anmeldung, Informationen und Reservierungen unter www.pfarresanktnikolaus.at oder Tel. 0664/88 63 26 80.