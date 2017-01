Häupl kündigt Umbau der Stadtregierung an

05.01.2017, 08:51 Uhr

In einem Interview gibt der Wiener Bürgermeister bekannt, dass ein Umbau der Stadtregierung noch vor dem Parteitag im April stattfinden wird. Wer davon betroffen sein könnte, will er vorerst nicht kommentieren.

WIEN. Schon seit längerem brodelt es in der Wiener SPÖ. Beim letzten Parteivorstand des vergangenen Jahres im November stand bereits eine Umbildung der Stadtregierung im Raum – gekommen ist sie dann aber dennoch nicht. In einem Interview mit dem Kurier kündigt Bürgermeister Michael Häupl nun an, dass die große Umbildung der Stadtregierung jedenfalls kommen werde – besprochen werden müsse das bereits vor dem Parteitag im April.



Simmeringer SPÖ-Sektion legt Funktionen zurück

Hintergrund

"Natürlich werden wir in der Vorstandstagung darüber reden. Am Parteitag wäre das eindeutig zu spät. Wenn es neue Stadträte gibt, sollen sich diese inhaltlich bereits bei der Klubtagung im März präsentieren können", so Häupl im Kurier Interview. Hintergrund der Personaldeabtten waren anhaltende Flügelkämpfe zwischen sogenanntem "rechten" und "linken" Flügel in der Wiener SPÖ. Zweiterem werden vor allem die Stadträtinnen Wehsely, Brauner und Frauenberger zugerechnet. Über ihre Ablöse wird seither spekuliert - ob sie nun tatsächlich von den angekündigten personellen Änderungen betroffen sein werden, wird sich zeigen.Zuletzt hatte sich der innerparteiliche Konflikt zugespitzt, als eine gesamte Sektion der SPÖ Simmering ihre Funktionen zurücklegte – aus Protest gegen den Kurs von Bezirksparteiobmann Harald Troch. Er zeigte sich in dem öffentlich ausgetragegen Konflikt im November als einer der schärfsten Kritiker der "linken" Stadträtinnen. Die Rücktritts-Aktion kommentierte Häupl im Kurier-Interview so: "Persönlich finde ich, dass man Meinungsverschiedenheiten im Wohnzimmer der Partei und nicht am Balkon austrägt. Ein Rücktritt löst nichts. Ich bedauere das zutiefst."