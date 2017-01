Keine Chance für Verbrecher

20.01.2017, 06:00 Uhr

Vergewaltigung, Suchtgiftmittelhandel, Mordversuch: Die Favoritner Polizei klärte alles auf.Als Dankeschön für ihren Einsatzt lud Hermine Mospointner die Beamten und Beamtinnen in die Bezirksvorstehung.

FAVORITEN. In Favoriten ist es eine liebgewordene Gepflogenheit, den Polizisten und Polizistinnen für ihre besonderen Leistungen zu danken. Auch im vergangenen Jahr zeichneten sich die Beamten durch hervorragenden Einsatz aus.So konnte eine Reihe von Straftaten rasch aufgeklärt werden. "Ich freue mich, dass vor allem bei drei großen Geschichten die Aufklärung innerhalb kürzester Zeit erfolgt ist. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Andere Bezirke haben sicherlich größere Probleme als Favoriten. So haben wir keine Ghettos und keine offene Drogenszene. Wir haben den Kriminaltourismus, ich kann mir schon vorstellen, was da los ist. Wir sollten dabei stets daran denken, dass unsere Polizisten bei ihrem Dienst tagtäglich ihr Leben und ihre Gesundheit einsetzen", so Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner.

Drei große Fälle gelöst

Ehrung

Ausgezeichnet und mit einer Urkunde beehrt wurden Beamtinnen und Beamte der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes Wien, die für die Aufklärung von drei großen Fällen verantwortlich waren.Dabei handelt es sich einerseits um die Aufklärung einer Vergewaltigung: Am 30. September 2016 wurde in der Löwygrube beim Laaer Wald eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren war, brutal überfallen. Nach der Spurensicherung und der umfangreichen Ermittlungsarbeit konnte der rumänische Täter in Griechenland festgenommen werden.Beim zweiten Fall konnten die Beamten eine Tätergruppe festnehmen. Sie hatten im Bereich Antonsplatz, Arthaberpark, Reumannplatz und Wielandpark einen schwunghaften Handel mit Cannabis aufgezogen.Auch der Täter eines Mordversuchs konnte dingfest gemacht werden. Er hatte am 2. Oktober 2016 eine Frau nach einem Discobesuch absichtlich angefahren. Das Opfer erlitt einen Schädelbasisbruch sowie weitere schwere Verletzungen. Der Täter konnte ausgeforscht werden und wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.Bei der Ehrung Ende des vergangenen Jahres waren unter anderem auch Polizeipräsident Gerhard Pürstl, Oberstleutnant Norbert Zelloth (Stellvertretender Leiter der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes Wien) sowie Michael Lepuschitz, Stadthauptmann von Favoriten, anwesend."Favoriten ist eine Stadt in der Stadt. Die Aufgaben sind eine Herausforderung, und es freut mich, dass sie so gut gemeistert werden", so Pürstl, der die 26 Auszeichnungen gemeinsam mit Mospointner überreichte. Die Namen der Polizisten darf aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden.