Kleingartenverein Brunnstube: Angst vor dem Geisterweg

30.01.2017, 00:00 Uhr

Im Kleingartenverein Brunnstube führt ein noch nicht gebauter Weg durch die Parzellen der Bewohner.

WÄHRING. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen: Die eine Seite fürchtet sich vor etwas, das wahrscheinlich nicht kommen wird, die andere Seite wünscht sich etwas, das sie wahrscheinlich nie umsetzen wird. Aber beginnen wir am Anfang.Einige Wege führen durch die Anlage des Kleingartenvereins Brunnstube am Schafberg, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert. Einige, aber nicht alle theoretisch möglichen. Eine Flächenwidmung namens "öffentlicher Durchgang" sieht einen direkten Weg für Fußgänger zwischen den beiden Teilen der Naaffgasse vor. Dieser wurde nur zum Teil realisiert. Auf einem anderen Teil befinden sich derzeit die Parzellen einiger Kleingärtner.

Fokus auf Fußgänger

Victor Patzka, Bezirksrat der SPÖ und Vorsitzender der Kleingartenkommission, warnt davor, dass eine "Scharfstellung" der Widmung, also die tatsächliche Errichtung eines Fußweges, zahlreiche Grundstücke betreffen würde und deshalb unzumutbar sei. Etwa 18 Parzellen liegen auf dem möglichen Weg. Sie müssten beträchtliche Größenverluste hinnehmen. Die Grundstücke der Kleingärtner zu verkleinern, um einen Durchgang zu schaffen, sei total unfair.Man könne, so argumentiert Patzka, den Kleingartenpark bereits jetzt sehr gut durchqueren. Er hat deshalb in der Bezirksvertretungssitzung einen Antrag auf Löschung der Widmung gestellt. "Es besteht eine wunderbare Durchgängigkeit von der Naaffgasse über den Brunnstubenweg und den Knorrweg oder über den Sonnenbadweg und den Schönbrunner Graben", ist darin zu lesen. Der Antrag wurde mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ angenommen.Dagegen waren die Grünen. Warum, das erklärt Bezirksvize Robert Zöchling: "Uns ist es wichtig, dass der Bezirk fußläufig erschlossen bleibt." Pläne, aus dem potenziellen einen tatsächlichen Durchgang zu machen, hat allerdings auch er nicht. Wer das anstrebt, würde sich keine Freunde machen, bestätigt er. "Es wäre allerdings schon schön, ihn zu haben", sagt Zöchling. Er hofft also darauf, dass die MA 21 der Löschung nicht zustimmen wird. Das hat sie schon einmal getan, als 2014 in der Währinger Bezirksvertretung der gleiche Antrag beschlossen wurde.Dass es diesmal anders sein wird, hofft Patzka: "Ich habe im Gespräch mit der MA 21 bereits positive Signale erhalten. Man möchte die Entscheidung des Bezirks respektieren." Die Ungewissheit könnte also schon bald ein Ende haben.