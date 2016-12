Mehr Raum für die Jugend

17.12.2016, 00:00 Uhr

Neos fordern Spielstraßen und offene Sportplätze für die Favoritner.

FAVORITEN. In der Ferienzeit haben Kinder Zeit, sich sportlich zu betätigen. Sei es Fußball, Basketball oder etwa Badminton, die Jugendlichen haben ein Problem: Es gibt keine öffentlich zugänglichen Outdoor-Sportflächen.Das könnte man schnell ändern, ist sich Neos-Bezirksrätin Christine Hahn sicher. "Der Bezirk hat etwa vor kurzem bei der Georg-Wilhelm-Pabst-Schule einen Sportplatz errichtet", so die Favoritner Bezirkspolitikerin. Auf dem Hartplatz befinden sich Linien für fünf Sportarten.

"Leider ist er in den schulfreien Zeiten zugesperrt", so Hahn: "Kinder suchen einen Platz fürs Sporteln. Der Bezirk hat viel Geld für einen solchen ausgegeben, aber der ist dann für über drei Monate gesperrt: Das ist doch widersinnig."Die Politikerin fordert, den Platz während der Sommerferien zu öffnen. Ein diesbezüglicher Antrag wurde in der Bezirksvertretung angenommen. Vorerst prüft das Magistrat eine Öffnung einmal wöchentlich.Der Papst-Platz eigne sich besonders dafür, da er von außen zu begehen ist, so Hahn. Die Sportler bräuchten nicht durch die Schule. Auch sei ein Hausbesorger vor Ort."Der Großteil des Budgets ist für die Jugend vorgesehen, da ist das der nächste Schritt", so SPÖ-Bezirksrat Marcus Franz. Wenn sich das Modell bewährt, dann könnten natürlich auch weitere Sportplätze geöffnet werden.Eine weitere Idee von Christine Hahn wird derzeit in der Kommsion für Jugend diskutiert: Eine Spielstraße. Dabei handelt es sich um einen Straßenabschnitt, der nachmittags Kindern zur Verfügung gestellt werden soll.Um ein gefahrloses Spielen zu ermöglichen werden die betroffenen Straßenabschitte nachmittags für drei Stunden gesperrt. "Die Kinder können dann etwa einen Fahrradpracours absolvieren", so Hahn. "Im dichtverbauten Teil Favoritens wäre die Umsetzung dieses Projekts sinnvoll. Schließlich gibt es bereits fünf Spielstraßen in Wien – etwa die Kleistgasse oder die Servitengasse."Was halten Sie von eine Spielstraße in Favoriten? Top-Idee für Kinder und Jugendliche oder vollständig unnötig? Welche Gassen könnnten dafür umgewidmet werden? Welche Idee haben Sie dafür? Mailen Sie uns einfach Ihre Meinung oder schicken Sie eine Postkarte an bz-Favoriten, Weyringergasse 35, 1040 Wien.