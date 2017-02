Ölleck in der Lobau: Wie besorgt müssen wir sein?

13.02.2017, 13:44 Uhr

Im Jänner sind im Ölhafen Lobau etwa 160 Kubikmeter Diesel ausgetreten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Vorfall, der erst seit einigen Tagen bekannt ist.

Was ist passiert?

WIEN. Seitdem verganenen Freitag bekannt wurde, dass eine lecke Leitung im Ölhafen Lobau wahrscheinlich wochenlang unbemerkt gelieben und eine beträchtliche Menge Rohdiesel ausgetreten ist, machen sich die Wienerinnen und Wiener Sorgen um das Grundwasser und das nahegelegene Naturschutzgebiet Lobau.Beim Befüllen einer Speicheranlage im Ölhafen Lobau ist Mitte Jänner die Naht einer unterirdisch verlaufenden Pipeline geplatzt. Etwa 160.000 Liter oder 160 Kubikmeter Diesel sind ausgetreten. Bemerkt wurde das Leck erst Ende Jänner, als es taute. Seit 26. Jänner laufen die Aufräumarbeiten.

Wo genau ist das Leck und welcher Bereich ist verschmutzt?

Wie viel sind 160 Kubikmeter?

Ist das Grundwasser gefährdet?

Wie wird der Diesel wieder entfernt? Wie lange wird das dauern?

Ist das Naturschutzgebiet Lobau gefährdet?

Was war die Ursache für das Leck?

Wird es Konsequenzen geben?

Das Leck ist nahe der Uferstraße auf halber Höhe des Hafenbeckens des Ölhafens Lobau. Die Austrittsstelle befindet sich in eineinhalb Meter Tiefe unter der Erde. Martin Prieler, Geschäftsführer der verantwortlichen Erdöl-Lagergesellschaft (ELG) sagt: "Wir bestimmen gerade das Ausmaß der Kontanimation. Östlich ist das Erdreich auf etwa 25 Meter verschmutzt, wir gehen davon aus, dass es westlich ähnlich sein wird." Ins Wasser ist laut Prieler nur wenig Öl gelangt, und das wurde mittlerweile wieder entfernt. "Wir haben Ölsperren errichtet, sodass es zu keiner weiteren Verschmutzung des Wassers durch das kontaminierte Erdreich kommen sollte", so Prieler.Um 160 Kubikmeter Diesel zu fassen, bräuchte man einen Swimminpool, der 2 Meter tief ist und einen Grundriss von 8x10 Metern hat, also einen ziemlich großen. Ein Heizöltank für den Privatgebrauch kann von 1.500 bis 4.000 Liter fassen, man bräuchte also 80 2.000 Liter-Tanks. 160 Kubikmeter sind nicht wenig: Einen Austritt in dieser Größe hat es in der 40-jährigen Geschichte der ELG noch nicht gegeben. Und: Schon wenige Tropfen Öl können eine große Menge Wasser verunreinigen.Zwei Vergleiche, um die Zahl einzuordnen: Der Öltanker, der vergangene Woche nahe Korneuburg auf Grund gelaufen war, hatte etwa 300 Tonnen Diesel an Bord. Rechnet man 160 Liter Diesel in Tonnen um, kommt man auf etwa 133 - das sind also weniger als die Hälfte als die Ladung des Tankers. Aber: Der Tanker konnte ohne das befürchtete Leck wieder schiffbar gemacht werden. Eine Katastrophe ungleich größeren Ausmaßes war die Ölpest im Golf von Mexiko , bei der 780,000 Kubikmeter Rohöl ausgetreten sind."Zu keinem Zeitpunkt war das Grund- oder Trinkwasser gefährdet", sagt ELG-Chef Prieler. Aber: Es ist sehr wohl Treibstoff in das Grundwasser eingedrungen. Es ist nur gelungen, die Ausbreitung zu verhindern. Mit sogenannten Sanierungsbrunnen werden Luftkegel in die Erde gepumpt. An der Wasseroberfläche treibt der Treibstoff obenauf und kann dann abgesaugt werden. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.Zunächst einmal wurde das Öl mit Ölsperren am Hafenbecken an der Ausbreitung gehindert. Da gibt es einerseits am Eingang des Ölhafen eine Sperre, die automatisch aktiviert wird, wenn Öl im Wasser entdeckt wird. Diese Sperre bildet eine Luftschranke an der Wasseroberfläche, sodass kein Austausch stattfinden kann. Andererseits wurden Sperren, die ähnlich wie eine Kette von Luftballons aussehen, mit Booten ausgebracht.Das im Hafenbecken befindliche Wasser ist mittlerweile laut ELG zur Gänze abgesaugt worden. Die Arbeiten im Erdreich werden sich noch monatelang ziehen. Das verschmutzte Material muss gewaschen werden, der ausgeschwemmte Diesel wird dann abtransportiert und verbrannt.Auch das Naturschutzgebiet, das unmittelbar an den Ölhafen angrenzt, war laut ELG zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Es existieren Sperrbrunnen zwischen Naturschutzgebiet und Ölhafen, mit denen verschmutztes Grundwasser aufgehalten werden könnte. Das war aber nicht nötig.Eine geplatzte Schweißnaht in der Leitung, die bereits mehrere Jahrzehnte alt ist. Die Ursachenforschung ist laut ELG noch nicht abgeschlossen. "Es wurden aber alle Kontrollen und Sicherheitsstandards eingehalten", sagt Prieler.Strengere Prüfungen und höhere Standards hätten den Austritt nach Meinung von ELG-Chef Priler auch nicht verhindern können. "Wir überlegen aber, als Reaktion auf das Leck auf unterirdische Produktleitungen überhaupt zu verzichten, obwohl sie erlaubt sind", sagt er.Auch von der Gewässeraufsicht von Wien (MA 45) verlangt man keine strengeren Prüfungen. "Wir wissen ja, dass hier Öl umgeschlagen wird. Das kann einmal passieren", sagt ein Sprecher.Eine "bessere Risikoanalyse sowie ein Vorsorgekonzept" fordert nach dem Unfall Wolfgang Rehm, Sprecher der Umweltorganisation VIRUS. Er kritisiert, dass der Austritt so lange unbemerkt geblieben ist und bezweifelt, dass schon alle Fakten auf dem Tisch liegen. Rehm wünscht sich eine Überprüfung aller Schweißnähte und idealerweise eine Absiedelung des ganzen Ölhafens, damit nicht weiter ein "Damoklesschwert über dem Nationalpark und Grundwasser schwebt".