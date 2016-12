Prosit Neujahr 2017 an alle RegionautenInnen und an die Redaktion

29.12.2016, 12:25 Uhr

Ich möchte gerne mein Lieblingsgedicht das mich Jahrzehnte begleitet gerne bringen.Diese habe ich meistens egal wo wir waren den Menschen vorgelesen. Denn A Jahr is wirklich bald um.Von Frau Trude Marzik - habe ja viele Bücher von ihr.Liebe Grüße Harry und Renate Blatterer

A Jahr is bald umIm Jänner is` finster, im Februar kalt,im März kann ma hoffen: April ham ma bald!Im Mai denkt ma fröstelnd: wann Juni scho wär!Im Juli träumt ma vom August drunt am Meer.Im September is` warm. Doch ma fragt sich: wia lang?Im Oktober is a`m vuan November scho bang.So jagt ma sie selber, ma hofft und ma strebt,und fragt im Dezember: wann hab i denn g`lebt?Wer „Nütze den Tag!“ gsagt hat, war gar net dumm.Ma solltert dran denken. A Jahr is bald um.Trude MarzikMein Lieblingsgedicht von Frau Trude MarzikISBN 3-552-04873-1 Weihnachten mit Trude MarzikPaul Zsolnay Verlag