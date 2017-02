Schafberg: Neben dem Wasserspeicher wird doch nicht gebaut

06.02.2017, 14:04 Uhr

Alles zurück: Neben dem Gersthofer Friedhof werden doch nicht 100 Wohnungen gebaut.

HERNALS/WÄHRING. Die Aufregung, die vergangenen Sommer rund um geplante Wohnbauten am Schafberg entstanden ist, war zumindest teilweise umsonst: Auf den Flächen neben dem Wasserbehälter Schafberg wird doch kein Wohnbau errichtet. Das teilt Patrik Volf, Sprecher von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne), nach Rücksprache mit der für die Flächenwidmung zuständigen Magistratsabteilung 21 mit.Sicher gerne erspart hätte sich den ganzen Trubel die Familie Pöchhacker. Die traditionsreiche Friedhofsgärtnerei hat ihre Geschäftslokale und Anbauflächen auf dem Areal. Der Pachtvertrag mit der Eigentümerin, der Stadt Wien, werde Mitte 2018 auslaufen, hieß es noch im Sommer. Für die Familie, die nach wie vor die Mehrheit der Gräber am Gersthofer Friedhof betreut und auf den Standort neben dem Friedhof angewiesen ist, ging es nicht nur um ihre berufliche Existenz, sondern auch um das Dach über ihrem Kopf. Denn sie wohnt auch vor Ort.

Fläche wird gebraucht

Wohnbau vom Tisch?

Gut für die Nahversorgung

Hintergrund:

Die Fläche neben dem Wasserspeicher, die von der Gärtnerei gepachtet ist, gehört der Stadt, ist aber nicht frei zu verwenden. Es handelt sich dabei um Reserveflächen für die Abteilung Wiener Wasser, da gleich daneben der Wasserbehälter Schafberg liegt. Sollte der Wasserbedarf in Wien steigen – was angesichts der wachsenden Stadt ja nicht unrealistisch ist – können auf der Fläche zusätzliche Wasserspeicher errichtet werden. Das ist auch in der Widmung festgeschrieben, die den Namen "Sondergebiet Wasserbehälter" trägt.Die MA 31 war deshalb von Anfang an skeptisch, was die Abgabe auch nur eines Teils der Fläche betraf. Vom Ressort von Stadträtin Maria Vassilakou wurde die Möglichkeit eines Wohnbaus mit rund 100 Einheiten trotzdem geprüft.Gebaut werden soll hier aber jetzt doch nicht: "Die Abteilung Wiener Wasser hat gemeldet, dass sie die gesamte Fläche für eventuelle Ausbauten braucht. Dagegen gibt es eigentlich kein Argument", sagt Volf. Walter Kling, stellvertretender Leiter von Wiener Wasser, sagt: "Es geht um die Wasserversorgung künftiger Generationen. Die muss sichergestellt sein, auch wenn es mehr Einwohner gibt."Dass der Wohnbau nicht kommen wird, freut die Hernalser ÖVP und ihren Klubobmann Klaus Heintzinger: "Das ist ein Vorteil für das ländliche Gebiet", sagt er. Die ÖVP hat sich bereits im Herbst vehement gegen einen möglichen Wohnbau ausgesprochen. Ebenfalls skeptisch, vor allem was die angedachte Größe betraf, war der Währinger Bezirksrat Guido Schwarz (Grüne): "Es wäre sehr schwierig gewesen, für das dortige Gebiet passend zu bauen. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, dass kein Riesending dort hingestellt wird."Eine Entwarnung für die Gärtnerei Pöchhacker bedeuten diese Neuigkeiten aber nicht. Auch wenn nicht gebaut wird, könnten sich die Bedingungen des Pachtvertrags noch ändern. Einen Termin für den Ausbau des Wasserbehälters gebe es allerdings noch nicht, sagt Kling von Wiener Wasser.Die Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) hält den Zeitpunkt für Verkündungen nicht für gekommen: "Ich nehme zu Gerüchten keine Stellung und werde mich mit dem Gärtner in Verbindung setzen, wenn es ein Ergebnis gibt."Viele Bewohner des Schafbergs würden sich jedenfalls freuen, wenn die Gärtnerei weiter bestehen würde. "Das wäre gut für die Gärtnerei, aber auch für ihr Umfeld. Sie ist Teil der Nahversorgung", so Guido Schwarz.