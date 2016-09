Sperre der Autobahnabfahrt Alt Simmering

27.09.2016, 09:45 Uhr

Bis 31. Oktober 2016 wird die Erdbergstraße saniert. Die

SIMMERING. Die Straßen im Bereich Haidestraße - Erdbergstraße sind schon sehr mitgenommen. Bis 31. Oktober 2016 werden sie nun instand gesetzt. Autofahrer sollten in diesem Zeitraum wenn möglich großräumig ausweichen!Folgende Arbeiten werden durchgeführt:• EineRichtung Erdberg im Bereich unter der Eisenbahnbrücke der Autobahnabfahrt „Alt Simmering“ von Freitag 20 Uhr bis Montag 05 Uhr.

der Autobahnabfahrt in Richtung Simmering.wird der Verkehr von der Haidestraße über die Nebenfahrbahn (Busschleife) geführt.• Auf Höhewird wochentags die Fahrbahn instandgesetzt. Die Restfahrbahnbreite wird in diesem Bereich nur 5,50 Meter betragen.• Dieist am Wochenende eingestellt.• Am 10. Oktober 2016 wird mit den Bauarbeiten in der(Nebenfahrbahn) begonnen. Voraussichtliches Bauende: 31. Oktober 2016.