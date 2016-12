Wichtige Informationen die ich gerne weiter gebe.

27.12.2016, 11:36 Uhr

Jahreswechsel in Wien: Silvesterpfad 2016/17Auf elf Buehnen und Standorten erwartet die Gaeste am letzten Tag des Jahres bereits ab dem Nachmittag ein attraktives Show-, Musik- und Unterhaltungsprogramm sowie eine abwechslungsreiche Gastronomie:Parkscheine: Gebuehrenaenderung/UmtauschAb 1. Jaenner 2017 werden die Tarife fuer Parkscheine erhoeht. Alte Parkscheine verlieren mit Ablauf des 31. Dezember 2016 ihre Gueltigkeit. Ein Umtausch ist bis 30. Juni 2017 moeglich:

Christbaumsammelstellen: BezirksuebersichtBis 13. Jaenner koennen Christbaeume an den Sammelstellen abgegeben werden. Die Baeume werden thermisch verwertet und in saubere Energie in Form von Strom oder Fernwaerme umgewandelt:Skifahren in Wien: Winterbetrieb Hohe-Wand-WieseDie Hohe-Wand-Wiese startete am 23. Dezember in den Winterbetrieb. Die Anlage ist in den Weihnachts- und Semesterferien sowie an allen Wochenenden bis 19. Februar 2017 geoeffnet:Wiener Wohnen: Hilfe bei drohendem WohnungsverlustNeues Service ab Februar 2017: Speziell ausgebildete SozialarbeiterInnen bieten MieterInnen, die von einer Delogierung bedroht sind, kuenftig Hilfe zur Selbsthilfe:Schnellbahn: Ausbau des Angebots2017 wird es Verbesserungen auf einigen zentralen S-Bahnverbindungen geben: So werden die S7-Flughafenschnellbahn, die Franz-Josephs-Bahn und die Ostbahn zusaetzliche Zuege bekommen. Dieses Angebot soll besonders zu den Stosszeiten fuer Entlastung sorgen: