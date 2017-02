1. Feldkirchner Bezirks-Dart-Turnier

AT

FELDKIRCHEN. Im Downtown Dartcafe 10. Oktober-Straße 9 in Feldkirchen kann man am Freitag, dem 17. Februar einen Volltreffer landen. Denn dort findet ab 19 Uhr das erste Feldkirchner Bezirks-Dart-Turnier statt. HobbiespielerInnen aus dem Bezirk Feldkirchen können dann ihr Glück mit den Pfeilen versuchen. Gespielt wird mit der Variante E-Dart 501 Double Out und Double-KO-System. Meldeschluss ist bis 18.30 Uhr. Das Nenngeld beträgt 5 Euro pro Person. Kein Münzeinwurf.