ST. URBAN. Die 40. Kärntner Schneerallye findet von Freitag, 27. Jänner, bis Samstag, 28. Jänner statt. Die Teilnehmer sind mit ihren Fahrzeugen wieder rund um die Simonhöhe unterwegs. Die "Kärntner Schneerallye" ist eine gesellige Zusammenkunft von Besitzern historischer Geländewagen (NUR bis Baujahr 1987).Freitag, 27. Jänner 2017:ab 14.00 Uhr: Ankunft Teilnehmer im Hotel Kogler Pfeffermühle in St. Urban/Simonhöhe; Einschreibung (bis 18.00 Uhr)ca. 17.00 Uhr: Erste geführte Ausfahrt (ca. 2 ½ Std.)

Freitagabend:Begrüßung mit Musik beim bestens bekannten „Volte“ in Buggl in Bach beiSt. Urban.Samstag 28. Jänner 2017:8.30 bis 9.00 Uhr: Neuerliche Einschreibmöglichkeit auf dem Seeparkplatz.9.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Veranstaltung und Begrüßung durchBürgermeister Herrn Dietmar RauterAnschließend Abfahrt ins Gelände mit unterschiedlichen Bewerben in deneinzelnen Gruppen.Ab ca. 12.00 Uhr Mittagessen in Gruppen, danach Weiterfahrt ins Gelände.Ab ca. 18.00 Uhr Ankunft im Hotel Pfeffermühle – Abendessen.19.30 Uhr Gemeinschaftsabend mit Siegerehrung für die in den Toureneingebauten Bewerbe.Sonntag 29. Jänner 2017:Geführte Ausfahrten ( ca. 2 ½ Stunden.)Mehr Infos hier: 40. Kärntner Schneerallye