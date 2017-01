Ausbruch am HAK-Ball

, Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. „Prison Break – Uns gelingt der Ausbruch“ – unter diesem Motto steht der traditionelle Ball der Handelsakademie Feldkirchen, veranstaltet vom Absolventenverein und den Schülern der HAK. Am Samstag, dem 14. Jänner, wird im Stadtsaal in Feldkirchen das Tanzbein geschwungen. Der Saaleinlass beginnt um 19.30 Uhr, die offizielle Eröffnung mit Polonaise steht um 20.30 Uhr auf dem Programm. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Strike“. Tisch-Reservierungen werden am 11. und 12. Jänner jeweils von 8 bis 12 Uhr unter 04276/27 97 entgegengenommen. Der Eintritt für Jugendliche erfolgt ab 16 Jahren. Eine Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 18 Euro. Abendgarderobe nicht vergessen!