Burgi Maierhofer in der Stadtgalerie

Feldkirchen in Kärnten

FELDKIRCHEN. Am Donnerstag, dem 1. September eröffnet um 19 Uhr in der Stadtgalerie Amthof eine neue Vernisage. Die Kärntner Künstlerin Burgi Maierhofer präsentiert dort ihre neuesten Werke, in die sie viel Herzblut gesteckt hat. Die Ausstellung ist bis 7. Oktober von Montag bis Samstag, ab 14 Uhr geöffnet.