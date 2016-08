Das Preisringen am Wachsenberg

WACHSENBERG. Anlässlich des Kirchtages am Kitzl, ladet die Dorfgemeinschaft Wachsenberg wieder zum traditionellen Preisringen am Sonntag, dem 4. September ein. Die Veranstaltung startet um 10.15 Uhr mit der Ringermesse in der Bergkirche am Kitzl. Die Messe wird vom "Gemischten Chor Steuerberg Waschsenberg" umrahmt. Weiter geht es um 11 Uhr mit dem Ringen der Jugendklassen. Anschließend gibt es gute Unterhaltung mit Musik, Gesang und Tanz der Gastgruppe, "Die jungen Oberrainer" und dem Gemischtem Chor Steuerberg Wachsenberg. Ab 14 Uhr treten die allgemeinen Klassen gegeneinander an. Bei Schlechtwetter wird das Ringen auf den 11. September verschoben.