Der Kärntner Fliegerball im Feldkirchner Stadtsaal

FELDKIRCHEN. Mit dem 6. Kärntner Fliegerball geht die Ballsaison in Feldkirchen ins große Finale. Der Landesverband des Österreichischen Aero Clubs veranstaltet diesen am Samstag, dem 4. Februar, im Stadtsaal. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr, die offizielle Eröffnung beginnt um 20.30 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Meilenstein“ um Heli Brunner. Vorverkaufskarten zum Preis von je 12 Euro sind im Reiterstüberl Huber in Rabensdorf bei Feldkirchen und unter 0676/422 44 06 erhältlich. Tisch-Reservierungen nimmt Werner Malle unter 0676/55 21 979 entgegen. Eintritt an der Abendkasse: 15 Euro.