Erleben Sie die SEER hautnah in Feldkirchen

FELDKIRCHEN. Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren und auf zahlreichen Publikumswunsch geben die SEER auch heuer wieder unter dem Motto „STAD“ einige exklusive und ausgewählte Konzerte in kleinem Rahmen. Es erwartet Sie eine zweistündige, musikalische Reise zu den großen SEER Balladen, einigen Liedern aus dem aktuellen Album „echt seerisch“ und eine Einstimmung auf die bevorstehende „Stade Zeit“. STAD steht einerseits für die Art der Darbietung, ein akustischer Leckerbissen, wo die musikalische und gesangliche Qualität der acht Musiker, ohne großen technischen Aufwand im Vordergrund steht und andererseits für die Besonderheit in der Programmzusammenstellung. Erleben Sie die SEER am, dem, abhautnah im Stadtsaal Feldkirchen. Ein Konzert der Band ist wie ein großes Treffen von Freunden und diese kommen in Scharen.

Karten gibt es noch hier: Villacher Kartenbüro 04242/27341, Ruefa Reisen 0463/564000, Reisebüro Springer, in allen Kärntner Raiffeisenbanken, http://www.oeticket.com/, 01/96096; Schröder-Konzerte 0732/221523